Viaduto na zona oeste de SP será interditado para obras A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar temporariamente a pista no sentido bairro do Viaduto Orlando Murgel, na região da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, a partir das 14 horas deste sábado, 4. O bloqueio será feito até as 14 horas de domingo, 5, para realização de serviços de manutenção pela Secretaria de Infra-estrutura Urbana e Obras (Siurb). Como alternativa, os motoristas poderão usar as duas faixas do sentido centro, que terá mão dupla de direção.