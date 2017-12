Viaturas da delegacia de Hortolândia são incendiadas Duas viaturas foram incendiadas à 1h30 desta terça-feira, 13, no pátio da Delegacia Central da cidade de Hortolândia, na região de Campinas, interior do Estado de São Paulo. Localizada na Rua Flamboyant, em frente a uma praça, no Parque dos Pinheiros, a delegacia funciona 24 horas por dia, mas, segundo as primeiras informações, nenhum dos policiais que estavam dentro do prédio chegou a visualizar algum suspeito. Um dos veículos destruídos foi um Corsa entregue recentemente à Corporação. Os policiais não quiseram informar se algum vestígio do material usado na ação foi encontrado ao lado das viaturas. Como a cidade de Hortolândia não possui Grupamento de Bombeiros, a ocorrência foi atendida por policiais de Campinas.