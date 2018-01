Vice de Lula visita, pela primeira vez, comitê de campanha O vice-presidente José Alencar visitará nesta quarta-feira, 2, pela primeira vez, o comitê central da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, no Setor Comercial Sul de Brasília. Alencar, que novamente faz dobradinha com Lula, recupera-se de uma cirurgia para retirada de um tumor no abdome. Mesmo sem poder fazer esforço físico, o vice-presidente montou uma agenda cheia de compromissos até o fim de setembro. A idéia é dividir o trabalho: Lula ficará com comícios e caminhadas e Alencar, com reuniões mais reservadas, nos bastidores. Também haverá reunião da coordenação da campanha, no comitê de Lula, e será apresentado o resultado da pesquisa Vox Populi, encomendada pelo PT. A exemplo dos outros levantamentos, a nova sondagem indica que, se a eleição fosse hoje, o presidente-candidato venceria no primeiro turno.