Vice-prefeita de Magé é encontrada morta Policiais da 65.ª DP (Magé) informaram que parentes da vice-prefeita do município, Lídia Menezes (PSDB), reconheceram ser dela o corpo carbonizado encontrado na manhã de ontem dentro do carro do pai da política. O reconhecimento foi feito no Instituto Médico-Legal de Duque de Caxias. A Parati placa KMR-3515, que era usada pela vice-prefeita, foi abandonada em um dos acessos da rodovia BR-493 (Magé-Manilha), depois de ter sido incendiada. Lídia estava desaparecida desde às 20 horas de sábado, quando foi vista deixando a sede da prefeitura. Três projéteis de pistola foram recolhidos no local. De acordo com a polícia, o pai de Lídia, Sebastião Ferreira Menezes, negou que ela tivesse recebido ameaças. As hipóteses de assalto e de crime político estão sendo investigadas.