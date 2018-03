Vice-prefeito e vereador de Manaus são afastados

O juiz da 2.ª Vara Especializada de Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes do Amazonas, Mauro Anthony, aceitou pedido do Ministério Público Estadual e decidiu afastar o vice-prefeito de Manaus, Carlos Souza (PP), e o vereador Fausto Souza (PRTB) dos cargos que ocupam. O motivo é o fato de ambos estarem sendo processados por associação com o narcotráfico. Os dois políticos pediram registro de candidatura à eleição deste ano.