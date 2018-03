Vídeo contra Netinho rende multa ao Google O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE_SP) multou a Google Brasil Internet Ltda em R$ 30 mil por não retirar do YouTube vídeo considerado ofensivo ao candidato a senador Netinho de Paula (PC do B). O vídeo atribui ao candidato a prática de agressões físicas contra a ex-mulher e a um repórter humorístico. O juiz auxiliar da propaganda eleitoral, desembargador Mário Devienne Ferraz, considerou que a empresa é responsável pelo conteúdo prejudicial do site que hospeda, ainda que seja apenas provedor de hospedagem. Cabe recurso ao TRE.