Vídeo de Bruno em avião foi feito por investigador, diz polícia

SÃO PAULO - A Polícia Civil de Minas Gerais informou nesta quarta-feira, 21, que o vídeo exibido na TV Globo em que o ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, comenta sobre o desaparecimento de Eliza Samudio, de 25 anos, foi feito por um investigador de polícia. As imagens foram divulgadas no domingo, 18, no programa Fantástico.

Veja também:

Macarrão não sofreu agressão da polícia, indica laudo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Divulgação de vídeo derruba duas delegadas

Advogado de Bruno acredita que Eliza está viva

Juíza nega mandado para Bola permanecer calado

A gravação foi realizada no interior da aeronave que transportou Bruno do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, na noite de 8 de julho. A filmagem, registrada em uma máquina fotográfica digital, serviria como registro da operação. Bruno é suspeito de envolvimento no sumiço de Eliza, sua ex-amante. Ela sumiu quando tentava provar na Justiça que o atleta é pai de seu filho de quatro meses.

Em nota, a polícia afirma que "a máquina fotográfica e a CPU na qual o vídeo teria sido copiado e armazenado foram encaminhadas para a perícia. Os laudos serão anexados à investigação". A investigação preliminar da Corregedoria Geral de Polícia não apontou o responsável pelo vazamento do vídeo para a imprensa. O prazo para a conclusão do inquérito policial é de 30 dias.

Ainda conforme a nota divulgada hoje, estão em andamento uma sindicância e um inquérito policial para apurar a possível transgressão disciplinar ou crime cometido por policiais ou funcionário administrativo.