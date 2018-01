Vídeo de peça se soltando de avião vira hit na internet

SÃO PAULO - A peça que cobre um dos motores de um avião da TAM se soltou durante decolagem de um voo Natal-São Paulo no sábado, 19. Victor Ruscinc, um dos 166 passageiros, filmava a decolagem com o celular e flagrou a cena se soltando. O vídeo foi posto no YouTube e até a noite desta terça-feira, 22, já tinha tido mais de 169 mil acessos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O voo 3317 decolou às 7h36, mas teve de voltar a Natal, onde pousou às 8h42. Passageiros que seguiam para Cumbica foram reacomodados em outro voo. A TAM lamentou os transtornos e disse foram cumpridos procedimentos de segurança.