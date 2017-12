Vídeo mostra criança bebendo cerveja ao lado dos pais na praia de Ipanema, no Rio

RIO DE JANEIRO - Uma turista paulistana que passa o feriado no Rio de Janeiro disse que gravou na tarde deste domingo, 13, imagens em vídeo de crianças bebendo cerveja com o consentimento dos pais em uma praia da cidade.

No vídeo, feito por Wendy Kerr e disponibilizado no site de compartilhamento YouTube, uma criança de cerca de quatro anos aparece bebendo o resto de cerveja da lata dos pais ao lado da mãe, que está sentada em uma cadeira de praia. O pai aparece de pé ao lado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O evento, de acordo com o relato da turista, ocorreu na praia de Ipanema, próximo à rua Maria Quitéria. A praia parece estar cheia. Assista ao vídeo abaixo.

De acordo com Wendy, o irmão mais velho, de "cerca de oito anos", foi o primeiro a beber de uma lata de cerveja dos pais. Ao ver a cena, ela decidiu ficar com a câmera digital nas mãos, para que pudesse gravar as cenas caso o menino voltasse a beber.

No lugar dele, contudo, o irmão mais novo, que teria cerca de quatro anos, bebeu o líquido. "A mãe chegou a comentar com o pai que gostaria de gravar um vídeo dos filhos bebendo para colocar no YouTube e mostrar às pessoas como deixar crianças viciadas em cerveja desde pequenas", disse Wendy ao estadão.com.br.

Atualizado às 20h54