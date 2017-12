Vídeo mostra militares dançando hino nacional ao ritmo de funk no RS

SÃO PAULO - Um grupo de seis militares dançou o Hino Nacional ao ritmo de funk em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e postou o vídeo na internet. Os soldados pertencem à 3ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Dom Pedrito.

O Exército abriu um inquérito para apurar a autoria do vídeo e as circunstâncias em que a peça foi gravada e colocada na internet. O resultado da investigação será encaminhado ao Ministério Público Militar em 40 dias.

Se forem punidos, os participantes da dança e os responsáveis pela divulgação estarão sujeitos a penas de um a dois anos de detenção por prática de ato de ultraje a símbolo nacional, previstas no Código Penal Militar.

O vídeo de um minuto e 25 segundos teria sido gravado nas dependências da 3ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Dom Pedrito, no sul do Rio Grande do Sul, durante um intervalo de instruções, na semana passada.

Notícia atualizada às 18h30.