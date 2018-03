Vídeo mostra momentos de desespero após atentado em escola do Rio SÃO PAULO - Um vídeo feito com um celular por uma testemunha e postado no YouTube mostra os momentos de desespero e tensão na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, zona oeste do Rio, logo após o atirador invadir e disparar contra os alunos. As imagens mostram crianças correndo, a movimentação de pessoas em frente ao colégio, agentes do Detro tentando controlar a situação e moradores socorrendo as vítimas. Assista: