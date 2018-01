Vídeo mostra presos usando drogas em Goiás, e diretora do presídio é afastada

Um vídeo supostamente gravado dentro da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e que mostra os detentos fazendo festa e usando drogas levou neste sábado, 6, ao afastamento da diretora da unidade, Edleidy Rodrigues pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) de Goiás.

O vídeo, abaixo, foi obtido pelo jornal local O Popular e cedido ao Estado.

O presídio foi palco de duas rebeliões este ano. A primeira, no dia 1 de janeiro, causou a morte de 9 presos, que foram carbonizados (alguns deles, decapitados) e 14 feridos. O vídeo, supostamente gravado no dia 1º, mostra detentos usando drogas no interior da unidade, durante o que parece ser uma festa de aniversário. Por meio de nota, a DGAP informou que, ao tomar conhecimento das imagens, seu diretor-geral, coronel Edson Costa Araújo, determinou a abertura de sindicância para averiguar a veracidade dos fatos.

Até o encerramento da apuração, o servidor Álvaro Rosa Silva responderá interinamente pela unidade. A DGAP também acionou a corregedoria para investigar o que ocorreu.

