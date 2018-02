Vídeo tucano compara petistas a rottweilers

Numa espécie de estratégia paralela, a campanha do presidenciável tucano, José Serra, encomendou vídeos de ataques à adversária Dilma Rousseff (PT) nos quais os radicais do PT são comparados a cães ferozes da raça rottweiler. A produção faz parte de um conjunto de filmes que criticam duramente o PT e a adversária e que serão usados como munição na reta final da campanha.

Integrantes da ala política do PSDB, que pressionam a campanha para adotar um discurso mais agressivo contra os adversários petistas, encomendaram os vídeos a um marqueteiro que já trabalhou para o DEM e para o próprio PT, na campanha presidencial de 2006 que reelegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Há cerca de 30 dias, foi feito o primeiro contato da direção do partido com o marqueteiro Adriano Gehres, que está atualmente trabalhando na campanha de Marconi Perillo (PSDB) ao governo de Goiás. Gehres elaborou os vídeos, que foram repassados à direção nacional do PSDB e enviados ao marqueteiro Luiz Gonzalez, a título de "sugestão". Agressivos, os filmetes apostam no terrorismo eleitoral e têm como principal alvo o PT.

No mais forte deles, aparece um clone do presidente Lula, com faixa presidencial, segurando pela coleira quatro cães da raça rottweiler. Os animais latem ferozmente na direção da câmera.

A voz de um locutor diz: "Lula fez muitas coisas boas para o Brasil, mas a mais importante foi segurar os radicais do PT." O texto provoca: "Já a Dilma..." Neste momento, os cães se soltam e correm em direção à câmera.

Num segundo filmete, uma mulher, com roupa e cabelos parecidos com os de Dilma, passa por uma entrevista de emprego. O tempo todo a "candidata" enrola o entrevistador, que, ao perceber a manobra, diz que a mulher está "mentindo". "Dilma" rebate as críticas dizendo que é "amiga do presidente".

Transformação. No terceiro vídeo, de cerca de 30 segundos, aparece uma foto de Dilma sorridente. A imagem, no entanto, aos poucos vai se transfigurando até virar uma fotografia do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, alvo predileto dos tucanos dentro do PT.

"Dilma foi escolhida a dedo pelo PT, por um motivo muito simples: ela vai trazer de volta todos os petistas que foram cassados ou que renunciaram. Dilma vai trazer de volta inclusive aquele que o procurador-geral da República chamou de "chefe da quadrilha"", diz o texto no exato momento em que a imagem da candidata vira a de Dirceu.

O texto termina: "Você pode até escolher a Dilma. Mas quem vai governar é o PT." Esse filme já está na internet desde a semana passada.

A direção da campanha ainda não definiu como e se usará os demais vídeos. O mais provável é que sejam espalhados pela internet, não como peça da campanha, já que os filmes oficiais têm de ser identificados com o nome da coligação.

Entrevistas. Na munição preparada pelos tucanos nesta reta final da campanha também estão entrevistas com Eriberto França, o motorista que foi pivô da queda do então presidente Fernando Collor em 1992, e com a ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Denise Abreu, que se desentendeu com Dilma, quando ela era ministra da Casa Civil.

Na entrevista para os tucanos, Eriberto diz ter se decepcionado com o governo Lula. O comando da campanha também não decidiu se levará a entrevista ao ar no programa eleitoral gratuito na televisão ou se só jogará o material na internet.