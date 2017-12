Vigilante é preso em Pernambuco por estuprar enteadas menores de idade

SÃO PAULO - O vigilante Lindomar do Nascimento Silva, de 32 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira, 27, em Araripina (PE). Silva é acusado de estuprar as duas enteadas menores de idade - uma com oito anos e a outra com 14 anos.

A Polícia foi acionada, após a mãe das meninas dar queixa na delegacia contra o vigilante por agressão.

Silva confessou o abuso sexual das meninas em depoimento. Para manter seu crime sob sigilo, ele ainda contou que ameaçava as garotas. O vigilante foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado à Cadeia Pública de Araripina.