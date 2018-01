Vinci deve vencer disputa por operadora portuguesa ANA, dizem fontes

A Vinci foi escolhida pelo elevado valor de sua oferta pela ANA em relação às demais propostas finais, da alemã Fraport, da suíça Flughafen --cujo consórcio também conta com a brasileira CCR-- e do grupo de infraestrutura argentino Corporacion America, afirmaram fontes com conhecimento do assunto à Reuters.

Lisboa está sob pressão para arrecadar o maior valor possível com a venda de ativos estatais após concordar em levantar 5,5 bilhões de euros até o fim de 2013 como parte do acordo no pacote de resgate de 78 bilhões de euros da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

"A oferta da Vinci é tão alta que foi colocada no topo da lista para avaliação. A análise preliminar foi para recomendar a Vinci, por sua oferta financeira e por parâmetros no geral", disse uma das fontes.

Representantes do governo português disseram que o gabinete ainda estava reunido e não tinham comentários imediatos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Vinci não quis comentar.

(Por Sophie Sassard e Sergio Gonçalves)