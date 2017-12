Vinte e cinco sobrevivem em queda de avião no Quirguistão Vinte e cinco pessoas sobreviveram na queda de um avião de passageiros próximo da cidade de Bishkek, capital do Quirguistão, com 90 pessoas a bordo, de acordo com um ministro do país. "Havia 90 pessoas a bordo, 25 delas sobreviveram", disse o ministro de Emergências, Kamchibek Tashiyev, à Reuters A agência de notícias Interfax citou uma fonte do aeroporto que disse que o Boeing 737 pertence a uma companhia quirguiz privada, a Itek-Air, e tinha como destino o Irã.