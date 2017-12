Vinte e seis presos fogem de delegacia na BA Vinte e seis detentos da Delegacia de Luís Eduardo Magalhães, a 942 quilômetros a oeste de Salvador, na divisa da Bahia com Tocantins, fugiram da unidade na madrugada desta quinta-feira, 22. De acordo com informações da polícia local, os fugitivos conseguiram escapar por um buraco feito no teto de uma cela improvisada, instalada onde antes, funcionava a sala de custódia da delegacia. Segundo o delegado titular, José Resende Moraes Neto, a improvisação foi feita por causa da superlotação da unidade: no local, que conta com três celas e tem capacidade para abrigar 12 presos, estavam detidas 70 pessoas. Até o fim desta tarde, apenas dois fugitivos haviam sido recapturados.