Vinte e um presos fogem de delegacia na Bahia

SÃO PAULO - Vinte e um presos fugiram da carceragem da delegacia de Poções, na Bahia, no fim da noite da última sexta-feira, 31. Nenhum foi recapturado até o fim da manhã de hoje, segundo a polícia. Os presos conseguiram serrar as grades de seis das oito celas da delegacia e da cobertura do pátio usado pelos presos para banhos de sol.

Em seguida, eles teriam usado uma corda feita por lençóis para chegar ao lado de fora da cadeia. A fuga foi notada pelo carcereiro que estava de plantão na delegacia, por volta da 1 hora do dia seguinte. A cadeia tem capacidade para 26 detentos, mas abrigava 46.