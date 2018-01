Vinte foliões são atropelados em São Luís Cerca de 20 integrantes de um bloco carnavalesco foram atropelados por um carro em São Luís. Apesar do número alto de vítimas, apenas duas ainda estão hospitalizados e estão fora de perigo. O atropelamento coletivo aconteceu na noite de sábado, quando os integrantes do bloco "Carnaval Sem Limites", desfilava pelas ruas do bairro Cohab. Um Fiat Pálio, dirigido por um mulher, surgiu de um das ruas do bairro, atropelou os foliões, colidiu com bugre que estava estacionado e fugiu se, prestar socorro ás vítimas. Duas pessoas foram hospitalizadas com fraturas; André Quintanilha Leite, que fraturou o tornozelo, e José Henrique Magalhães Lopes, que estava no bugre e sofreu ferimentos no rosto e quebrou o queixo. As demais vítimas foram atendidas no setor de urgência de vários hospitais da capital, mas foram liberados em seguida. O caso está sendo investigado pelos policiais da Delegacia Especial do Cohatrac.