Virada Esportiva atrai atleta de fim de semana e até campeões

Praticantes de esportes radicais, atletas de fim de semana, crianças e até medalhista pan-americano se misturavam no sábado, 19, no centro da cidade, no primeiro dia da 3ª Virada Esportiva de São Paulo. O evento, que conta com cerca de 2 mil atividades, começou às 10h de sábado e tem previsão de término para as 20h deste domingo. Cerca de 3 milhões de pessoas são esperadas.

Principal ponto do evento, o centro de São Paulo contou com diferentes atividades no Vale do Anhangabaú, Praça do Patriarca, Nova Luz, Largo do Arouche e Elevado Costa e Silva. Medalhista de ouro no último Pan, no Rio, o lutador de tae kwon do Diogo Silva chamava o público para participar de uma aula. "Queremos trazer esportes de academias e clubes para o povo vivenciar", diz o atleta. Outros esportistas, como Maguila, Magic Paula e Cafu, também participaram de desafios de bike, tênis de mesa e tênis.

Para quem quiser participar neste domingo da Virada Esportiva, opções estão sendo oferecidas em todas as regiões da capital. Na Represa do Guarapiranga, na zona sul, é possível praticar jet ski, rafting, windsurfe, kitesurfe, remo e vela até 18h. Na região da Luz, há um circuito de kart.