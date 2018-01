Virada Esportiva começa neste sábado em São Paulo

Não tem desculpa ficar parado neste fim de semana. A Virada Esportiva, que começa neste sábado, 19, às 10 horas e termina amanhã às 20 horas, oferece 2 mil atividades em mil locais. A expectativa é atrair 3 milhões de pessoas. Para isso, há opções para todos os gostos e idades. Neste ano, a maioria dos eventos especiais está concentrada na região central, com fácil acesso de transporte público. Mas há atividades nos 42 Centros Educacionais Unificados (CEUs), em todos os Clubes da Comunidade (CDCs), em oito unidades do Sesc e em outras áreas esportivas da cidade.

Quem gosta de desafios pode seguir para a Arena da Juventude Radical, instalada no Vale do Anhangabaú, na região central. Lá haverá pista de snowboard, tirolesa, arvorismo, escalada, parkour, pebolim humano e "zorbin ball", uma bola de plástico com capacidade para duas pessoas e que desce uma rampa rolando. Na Represa do Guarapiranga, na zona sul, é possível conferir apresentações de windsurfe e participar de aulas de rafting, remo e canoagem.

Esportes menos conhecidos também terão vez na Virada Esportiva. Adultos e crianças poderão dar suas tacadas de golfe hoje, das 9 às 16 horas, no Parque Villa-Lobos, em Pinheiros, na região oeste, ou no Parque do Carmo, em Itaquera, na zona leste. Professores darão aulas de esgrima e atletas farão apresentações de combate no Parque do Povo, no Itaim-Bibi, na zona sul.

Há também opções para a madrugada. As ruas ao lado da Pinacoteca do Estado, na Luz, região central, vão se transformar em pista para corridas de kart. Quem tiver mais fôlego pode encarar as quase dez horas de bicicletada noturna, com diversas paradas, é claro, por pontos turísticos da cidade. A largada é no Parque das Bicicletas, em Moema, hoje, às 21 horas. Na Balada Esportiva, é possível jogar futebol ou basquete no escuro ao som de música eletrônica durante a madrugada, no Morumbi, na zona sul. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.