Virada na folia em Recife e Olinda

O Homem da Meia-Noite: em Recife ou Olinda, você não vai querer dormir. Foto: Divulgação

Os carnavais de Recife e Olinda formam um combo poderoso, em uma mesma região metropolitana. Folia em dobro. Com figuras folclóricas como Homem da Meia-Noite, Galo da Madrugada, e Mulher do Dia na programação, não é de se estranhar que a diversão dure 24 horas ininterruptas, com opções simultâneas de blocos de rua, shows e festas. De fato, muita coisa acontece ao mesmo tempo, mas é possível aproveitar o melhor de cada cidade em um único dia. A seguir, você acompanha uma sugestão de cronograma para o domingo (22).

0h: Homem da Meia Noite

O marco zero dos festejos é um dos blocos obrigatórios de Olinda. O simpático boneco Calunga passeia pela cidade com a chave que, segundo a tradição, abre oficialmente o Carnaval.

Estrada do Bonsucesso, Bonsucesso. Grátis.

2h: Elba Ramalho no Pólo Recife Multicultural

Troque de cidade e faça um pit stop neste palco. As chances de pegar um ótimo show são grandes. O setlist inclui artistas como Alceu Valença, Lenine e Leci Brandão. Se chegar às 2h, melhor: o pique de Elba, prevista para entrar neste horário, é contagiante. Marco zero da cidade, Centro. Grátis.

5h30: Galo da Madrugada

Você vai ver o Sol nascer na companhia do mascote do maior bloco de carnaval do planeta. Divirta-se com música, fogos de artifício e guerra de confetes. Av. Guararapes, Santo Antônio. Grátis.

10h: Enquanto Isso, Na Sala de Justiça

Ótimo para quem quer dar muita risada com as fantasias dos foliões, inspiradas em personagens do cinema e da TV - de clássicos, como Superman, a heróis mais irreverentes, como o ‘Super Bonder’. R. Bispo Coutinho, Alto da Sé. Grátis.

12h: A Mulher do Dia

A esposa do Homem da Meia Noite, também conhecida como ‘Monalisa de Olinda’, começa seu cortejo mais cedo, às 10h, mas você pode ficar tranquilo, porque a brincadeira segue mesmo pela tarde inteira. Estrada do Bonsucesso, Bonsucesso. Grátis.

17h: Elefante de Olinda

Depois do almoço, prestigie uma agremiação de mais de meio século. Repare no ‘hino do elefantinho’, um clássico.

R. Nossa Senhora da Guadalupe, Varadouro. Grátis.

20h: Encontro de Afoxé

A noite de domingo no Polo Afro é exclusiva dos afoxés, tradicionais cortejos de rua do Nordeste. A abertura é feita pelo Povo de Odé e segue com apresentações de mais doze grupos. Pátio do Terço, São José. Grátis.

23h: Nena Queiroga

No Polo de Todos os Frevos Para baixar o ritmo no fim do dia, uma sugestão mais tradicional. Nena é filha do compositor Luiz Queiroga e, como ele, especializada em frevo e forró.

Av. Guararapes, Santo Antônio. Grátis.

Pensa que acabou...

É claro que as atrações de Recife e Olinda não se restringem ao dia 22. O Carnaval de Olinda começa extraoficialmente já no dia 18, às 21h, com a Skola de Samba, encontro de bambas no Largo do Varadouro, no bairro homônimo. No dia 19, quem se reúne são os profissionais da Justiça, no bloco Habeas Copos. A bebedeira começa às 21h, na R. do Bonfim, no Carmo. No dia 24, uma festa diferente: A Porta do Monte, na qual uma porta serve como palco ambulante. Sai da R. Francisco Rosa de Almeida, no Sétimo Ro, às 13h.

Em Recife, a Abertura da Folia ocorre no dia 20, às 18h, com shows de Caetano Veloso e Naná Vasconcelos no Marco Zero. Não perca também a Noite dos Tambores Silenciosos, um belo ritual de carnaval à luz de velas, no dia 23, às 20h, no Pátio do Terço, no bairro de São José. Saiba mais em www.carnavaldorecife.com.br e www.carnavaldeolinda.com.br