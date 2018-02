Visibilidade boa e tráfego tranqüilo nas estradas de SP O movimento era tranqüilo e a visibilidade boa às 15 horas deste domingo, 3, nas principais estradas que ligam a capital paulista ao interior, litoral e outros Estados. O paulistano que decidiu viajar no final de semana ensolarado não encontrava, portanto, dificuldade na volta a São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a Régis Bittencourt, trecho da BR 116 entre São Paulo e Curitiba, apresentava tráfego normal e com boa visibilidade nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária informou que o mesmo quadro era observado na Fernão Dias, que liga Belo Horizonte à capital paulista. O site da concessionária Autoban, responsável pelas rodovias Bandeirantes e Anhangüera (ambas ligam a capital ao interior), também informou que o tráfego estava normal nas duas estradas, segundo boletim atualizado às 14h25. A ViaOeste, concessionária das rodovias Raposo Tavares e Castello Branco, também não apontava nenhum ponto de congestionamento nos dois sentidos das duas estradas. No boletim da Ecovias, atualizado às 13h19, as condições estavam boas em todas as rodovias: no sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral, o tráfego estava normal para descida e para subida e o tempo estava ensolarado e com visibilidade boa. O mesmo valia para as rodovias Cônego Domenico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega. O caminho estava tranqüilo também para quem utilizava a Washington Luis (SP-310) e demais rodovias da região, de acordo com a concessionária Triângulo do Sol.