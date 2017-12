Vistorias em presídios serão a cada 3 meses Os Ministérios Públicos da União e dos Estados terão de tomar providências para intensificar as vistorias em presídios e cadeias. Ontem, o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou um relatório com o objetivo de prever que as visitas e inspeções sejam feitas pelo menos a cada três meses. No relatório são citadas supostas irregularidades, como celas compartilhadas por homens e mulheres.