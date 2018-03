Vítima de acidente de trem passa bem Júlio Siqueira, de 23 anos, atropelado por um trem no sábado, em Osasco, apresentou melhora ontem. No acidente, o irmão e a cunhada de Júlio morreram. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o rapaz está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos. Ele está internado no Hospital Regional de Osasco, sem previsão de alta. Os corpos de Reynaldo Souza Siqueira, de 27 anos, e Liajane Souza Batista, da mesma idade, foram levados ontem para Belém, onde serão enterrados.