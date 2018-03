Vítima de massacre em Realengo que teve alta é internada novamente no Rio

SÃO PAULO - Um estudante de 13 anos, vítima do massacre em uma escola de Realengo, na zona oeste do Rio, retornou, na noite de terça-feira, 19, ao Hospital Estadual Albert Schweitzer com dor no braço. Ele está internado, em observação.

O garoto, atingido por dois tiros no braço esquerdo, no último dia 7, recebeu alta dias depois de ser operado na unidade. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o adolescente está bem e deve ter alta entre esta quarta-feira e amanhã.

Outros três estudantes da Escola Municipal Tasso da Silveira permanecem internados em unidades da rede estadual. Um deles, de 13 anos, permanece no CTI pediátrico do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em observação rigorosa, com quadro de saúde grave.