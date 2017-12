Vítima do atirador em escola de Goiânia fica paraplégica

A adolescente de 14 anos, baleada no colégio Goyases na sexta-feira, 21, ficou paraplégica devido uma lesão na medula espinhal, informou o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).

Segundo o último boletim médico do hospital, divulgado nesta quarta-feira, 25, a garota está em estado de saúde regular, consciente e respira sem ajuda de aparelhos.

Em nota, o Hospital HUGO afirmou que a jovem continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta.

"A adolescente apresenta uma lesão na medula espinhal, no nível da 10ª vértebra da coluna torácica, que comprometeu os movimentos dos membros inferiores de forma definitiva. A paraplegia já havia sido diagnosticada no dia de sua admissão, mas não informada até então a pedido de familiares", explica a nota.

Esperança

Nesta terça-feira, 24, foi realizado um culto ecumênico em homenagem às vítimas da tragédia que atingiu a escola.O local foi palco de um ataque a tiros na sexta-feira, 20, que deixou dois alunos mortos e quatro feridos.

Com camisetas escrito "paz", professores, pais e alunos participaram da cerimônia que foi realizada na frente do colégio Goyases.

A mãe da jovem compareceu ao culto e muito emocionada disse acreditar em um milagre.

"Eu acredito que Deus vá recuperar a coluna de minha filha. Eu ensinei minha filha a caminhar e agora ela vai me ensinar a andar como ela vai andar ", afirmou.

De acordo com ela, a filha também pede pela recuperação. "Ela disse: 'Mamãe, fala para os médicos que eu quero minhas pernas de volta, que eu quero andar'."

Além da coluna, a jovem está com problema no pulmão, que também foi atingido, segundo a mãe.

O tio da estudante Colemar Santos dirigiu a fala ao governador de Goiás em exercício,José Eliton (PSDB), presente no local, pedindo para que o governo faça de tudo para que a jovem volte a caminhar. "Queremos que, se tiver chance de andar com tratamento em qualquer lugar do mundo, que o Estado possa ajudar", afirmou.