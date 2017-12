Vítima mata bandido durante seqüestro-relâmpago em SP O vendedor ambulante Edvaldo Rodrigues da Silva, de 34 anos, vítima de um seqüestro-relâmpago juntamente com a esposa e a filha, matou, com 5 tiros, um dos assaltantes. Pai, mãe e filho, que trabalham em uma barraca de roupas, no Jardim São João, em Guarulhos, na Grande SP, foram dominados na noite de ontem por dois adolescentes, de 15 e 16 anos, quando se preparavam para ir embora. A dupla, armada com um revólver calibre 38, entrou na Belina das vítimas e deu início ao seqüestro-relâmpago. Ao ver a arma apontada para a cabeça da esposa, Edvaldo não hesitou em tomar o revólver do adolescente e atirar 5 vezes contra o menor, de 16, que dirigia a Belina. O outro bandido conseguiu fugir. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de Guarulhos pelo delegado José Cristiano Lobo.