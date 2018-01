Vítima mata seqüestrador durante estupro Depois de ser assaltada e seqüestrada por dois rapazes, a psicóloga O.M.D., de 32 anos, passou a ser estuprada dentro do próprio carro, enquanto era carregada para o cativeiro. Entretanto, aproveitou um descuido do estuprador e matou-o com um tiro no peito. A arma era do assaltante, que estava com a vítima no banco de trás do automóvel. O criminoso que dirigia o carro fugiu, e ainda não foi encontrado. O crime aconteceu por volta de 21h de ontem na Rua Quinze de Novembro, no centro de Campo Grande, onde O.M.D. foi rendida pelos dois assaltantes armados. Eles a obrigaram a retirar dinheiro em três caixas eletrônicos, de bancos diferentes. Em seguida foram para a zona norte da cidade. O estuprador, Flávio Augusto Teixeira do Prado, 18 que levou um tiro no peito, chegou a ser transportado pela vítima até a Santa Casa de Campo Grande. O.M.D. abandonou o ferido dentro do carro, na porta do pronto socorro do hospital, pediu carona e foi prestar queixa no 1º Distrito Policial. Ela disse que o outro assaltante, identificado como Luiz Marcondes Ramos, 18 anos, parou o carro e saiu correndo, logo depois de ver o comparsa baleado.