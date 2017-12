Vítimas da chuva na Baixada Fluminense receberão aluguel social

RIO - O governo do Rio autorizou o pagamento de aluguel social para as vítimas da chuva na Baixada Fluminense. As famílias que perderam suas casas serão cadastradas pelas prefeituras e receberão o valor de R$ 500. Em Queimados, 300 famílias receberão o benefício. O governador Sergio Cabral também pediu à Secretaria Nacional de Defesa Civil reforço na assistência às cidades atingidas com máquinas, caminhões, além de colchonetes, água potável e cesta básica. Três pessoas morreram em decorrência das chuvas no Estado desde terça-feira, 10.

Todas as máquinas e caminhões utilizados nas obras do Arco Metropolitano e do Programa Bairro Novo foram colocados à disposição dos municípios atingidos pelas chuvas. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) utiliza 8 retroescavadeiras e 30 caminhões para limpar os leitos dos rios e as vias marginais de Nova Iguaçu, Queimados, Japeri e Belford Roxo.