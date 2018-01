Vítimas da chuva protestam contra Prefeitura Dezenas de moradores da Rua Delfino Facchina, em Americanópolis, zona Sul da capital paulista, realizaram, nesta madrugada, com a interdição da rua, um protesto contra o descaso da Prefeitura de São Paulo. Por causa da chuva forte do final da tarde de ontem na região, o córrego Zavuvus mais uma vez transbordou, causando prejuízo a inúmeras famílias. A enchente estragou móveis, eletrodomésticos e alimentos, além de derrubar muros de algumas casas. Segundo os moradores, em algumas residências a água passou de dois metros de altura. Eles afirmam que o problema do transbordamento do córrego é antigo e que possuem cópias de vários documentos encaminhados à Prefeitura desde a década de 80, pedindo providências. Ainda segundo as famílias, a Subprefeitura de Cidade Ademar, em resposta dada no dia 11 de janeiro deste ano a um dos pedidos, alega que o córrego não faz parte do programa de desapropriações e que a existência dele da maneira como está evitaria enchentes piores em outras áreas próximas.