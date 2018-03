Vítimas das chuvas em Teresópolis vão morar em 1,5 mil barracas provisórias

TERESÓPOLIS - O prefeito de Teresópolis, Jorge Mario Sedlacek, informou nesta segunda-feira, 17, que está preparando um terreno particular, cedido pelo proprietário, para receber 1,5 mil barracas, doadas por uma instituição internacional, semelhantes às usadas no Haiti. As barracas serão armadas nos bairros de Prata e Fonte Santa, cerca de 5 quilômetros do centro. "É um terreno plano e seguro que está sendo preparado para ser usado por um período de 12 meses ou mais", disse Sedlacek.

O prefeito da cidade explicou que o esforço é para manter as famílias juntas. Por isso, a prefeitura também está procurando imóveis para alugar aos desabrigados. Cada família receberá um aluguel social de cerca de R$ 500, até que moradias populares fiquem prontas para abrigá-las. De acordo com a prefeitura de Teresópolis, cerca de 40 habitações populares também serão erguidas esta semana no bairro de Fonte Santa. Pelo menos dois terrenos, segundo o prefeito, estão sendo desapropriados hoje, para dar lugar as moradias permanentes. "O importante é dar espaço para as relações familiares".

Neste momento, a preocupação do município é com a superlotação do abrigo da cidade, improvisado no Ginásio Pedro Jahara, que fica no centro e tem capacidade para receber 250 famílias. No limite da ocupação, a Assistência Social do município está redistribuindo as pessoas por outros 13 abrigos municipais.