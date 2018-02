Vítimas de acidente em Juazeiro do Norte são enterradas As oito pessoas que morreram vítimas do acidente com um caminhão de lixo e um ônibus urbano no sábado, 7, em Juazeiro do Norte, no Ceará, serão enterradas neste domingo. Há um forte clima de comoção na cidade, que tem uma tradição religiosa arraigada por causa de Padre Cícero Romão Batista, considerado santo pelos nordestinos. A polícia identificou neste domingo sete da oito vítimas fatais. Morreram os romeiros Veriadina Barreto de Sousa, de 33 anos, Cícero Manuel Soares Nascimento Matos, de 16 anos, Ivanildo Cândido da Silva, de 26 anos e seu filho de um ano de idade, Henrique Júnior Bezerra da Silva; e os garis José Cícero Laurindo da Silva, de 43 anos, José Gomes de Melo Filho, de 32 anos e José Wilson Cavalcanti Bezerra, de 35 anos. A oitava vítima, um homem, ainda não foi identificado. Estão internadas três pessoas feridas no acidente. Dentre elas o motorista do caminhão. O estado de saúde dele é grave. O motorista teve traumatismo craniano. O acidente aconteceu na manhã de sábado, quando o caminhão caçamba de lixo perdeu os freios na ladeira Pedro do Joelho. O caminhão desgovernado foi atropelando quem encontrava pela frente até bater num ônibus urbano.