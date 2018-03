Vítimas de ataque na Paulista prestam depoimento em SP

SÃO PAULO - Os dois jovens que foram vítimas de um ataque na Avenida Paulista prestam depoimento sobre o caso no 5º Distrito Policial, na Aclimação, no centro de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 6. Eles foram atacados no sábado, 4, por aproximadamente cinco pessoas. As vítimas acreditam ter sido agredidas por serem homossexuais.

Gilberto Tranquilino da Silva e Robson Oliveira de Lima, ambos de 28 anos, chegaram à delegacia, por volta das 12h40. Uma hora depois eles continuavam a prestar depoimento. Ainda não há informação sobre o conteúdo das declarações.

As vítimas saíram de uma boate GLS, localizada na Rua dos Ingleses, na Bela Vista, por volta das 5 horas de sábado. Eles subiram a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e chegaram à Paulista. Lima estava bêbado e precisou da ajuda de Silva para conseguir andar.

Os dois foram abordados por um grupo que vinha na direção oposta, perto da entrada da Estação Brigadeiro do Metrô. Segundo as vítimas, os agressores gritaram: "desgruda, desgruda!". Em seguida, eles espancaram Lima por mais de cinco minutos e fugiram.