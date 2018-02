Vítimas de chuva em SC poderão pagar conta de luz em janeiro

Os moradores das 14 cidades catarinenses em estado de calamidade pública poderão pagar no ano que vem as conta de luz com vencimento entre 23 de novembro e 31 de dezembro. O novo prazo é até 15 de janeiro. A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) não cobrará juros ou correção monetária. A medida vale para Benedito Novo, Brusque, Blumenau, Camboriú, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Itapoá, Luis Alves, Nova Trento, Rio dos Cedros, Rodeio, Timbó e Pomerode. Veja também: Blumenau pede leite em pó e produtos de higiene Principal ligação entre SC e PR é liberada Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Segundo o último balanço da Celesc, a recuperação da rede de alta tensão na região do Vale do Itajaí, que abrange 12 cidades, está perto dos 100%. As equipes mantêm, agora, as trocas de medidores de casas de comércios. No Morro do Baú, em Ilhota, 115 imóveis ainda estão sem luz. A área segue isolada por motivo de segurança. Na região de Blumenau, que compreende 16 municípios, menos de dois mil imóveis da rede não dispõem de energia. Até o próximo fim de semana, a Celesc pretende concluir a construção da nova rede de 32 quilômetros que levará energia da subestação Salseiros, em Itajaí, para parte da cidade de Luis Alves. A obra, orçada em R$ 1,2 milhão, prevê a colocação de 300 postes e 25 quilômetros de cabos.