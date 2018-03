Vítimas de golpe podem reaver dinheiro O dinheiro investido pelas vítimas do golpe do falso emprego poderá ser recuperado no fim das investigações, segundo a Polícia Civil. Cerca de 70 vítimas foram ontem ao 3º Distrito Policial (Campos Elísios) para fazer novas denúncias e tentar reaver documentos e dinheiro entregues aos estelionatários. Mais de duas mil pessoas foram enganadas por empresas que representavam o cartão de fidelidade Hinfinit. O esquema teria surgido na década de 1990.