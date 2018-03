Vítimas de incêndio ganham bolsa-aluguel A prefeitura de Diadema, no ABC paulista, pagou ontem para 14 das 18 famílias vítimas do incêndio no galpão da empresa Di-All Química no dia 27, no Jardim Ruyce, um auxílio-aluguel no valor de R$ 300. As outras quatro famílias deverão receber em breve o benefício. A Secretaria de Assuntos Jurídicos do município notificou os proprietários da empresa a comparecerem ontem a uma reunião onde se negociaria a indenização total das vítimas. Os proprietários, porém, não compareceram.