Vítimas de violência exigem aprovação do desarmamento Jovens e familiares de vítimas da violência urbana fizeram uma manifestação hoje na Câmara dos Deputados pela aprovação do Estatuto do Desarmamento. O projeto já foi aprovado no Senado e está em tramitação na Câmara dos Deputados. Cerca de 70 projetos tramitam no Congresso Nacional sobre o uso indevido de armas de fogo, mas nenhum foi aprovado.