Vítimas do Palace 2 fazem protesto e lembram os 8 anos da tragédia Os ex-moradores do Edifício Palace 2, na Barra da TIjuca, vão realizar hoje uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça do Rio, levando um bolo de oito metros para lembrar os oito anos do desabamento do prédio, completados hoje. O Palace 2, um edifício de 22 andares, com 176 apartamentos, ruiu no domingo de carnaval de 1998. Os moradores ouviram um estrondo, seguido de um tremor. Às 4h25m, 44 apartamentos, de duas colunas, desmoronaram. Oito pessoas morreram. Cinco dias depois, outra coluna foi abaixo. O restante do edifício foi implodido, devido à impossibilidade de recuperá-lo. Sérgio Naya Por unanimidade, o ex-deputado federal Sérgio Naya foi absolvido em 7 de junho de 2005 do crime de responsabilidade pelo desabamento. Dono da construtora Sersan, Naya tinha sido condenado em 2002 a 2 anos e 8 meses de prisão e aguardava a análise do recurso em liberdade. Desde 1998, os bens de Naya estão bloqueados e os ex-moradores do edifício tentam receber indenização com a venda dos imóveis.