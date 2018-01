Viúva deve confirmar que acidente em Goiânia foi premeditado

Erica Correia, de 23 anos, será ouvida na tarde desta terça-feira, 17, sobre o acidente causado pelo ex-marido, Kléber Barbosa, de 31 anos, que sequestrou um avião e atirou o monomotor contra o estacionamento de um shopping em Goiânia, na quinta-feira passada. O acidente causou a morte dele e da filha do casal, Penélope, de 5 anos. Em seu depoimento, Erica deve confirmar à polícia que Kléber planejou a destruição da família após a descoberta do caso de estupro de uma menor, do qual ele é acusado.

Na semana que vem, a Polícia Civil vai reconstruir o voo feito por Kleber. Ele pilotava um Tupi quando caiu sobre shopping de Goiânia. O delegado Manoel Borges de Oliveira requisitou ao governo do Estado avião semelhante, para mapear o trajeto percorrido. A polícia tem 30 dias para encerrar o inquérito sobre o caso.