Viúvo de 101 anos é o mais idoso candidato do país O candidato a deputado José de Souza Pinto (PAN-BA), de 101 anos, é o mais idoso aspirante à Câmara dos Deputados registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Pinto é viúvo e militar reformado. Ele completará 102 anos em dezembro. Em seguida, vem a candidata Deodata Pereira Borges (PSDC-BA), que completou 101 anos na terça-feira (01). O terceiro concorrente mais idoso é João Nunes de Castro (PAN-PB), de 94 anos, candidato a deputado estadual. Em seguida, vem Manoel Antônio Antunes (PRP-SP), de 92 anos, que disputa uma vaga de deputado estadual. Jovens Por outro lado, há os mais jovens. Deles, cinco têm 18 anos; outros seis têm 19 anos. Todos disputam uma cadeira em Assembléias Legislativas. Na faixa de 20 anos, concorrem 19 candidatos - 15 a deputado estadual, 3 a federal e 1 a distrital. De acordo com o TSE, dos 19 candidatos com 20 anos, três podem ter a candidatura impugnada pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), porque não completarão 21 anos até a data da posse, marcada - no caso dos parlamentares - para 1.º de fevereiro. São 11 os candidatos com 21 anos, todos concorrendo a deputado estadual: Idjawala Maricciri Garcia Moura (PTB-GO); Antônio Felipe Oliveira da Silva (PFL-MA); Janilson Herbert dos Santos Silva (PSDB-MA); Ana Paula de Souza Geremias (PRP-MG); Luiza Corumbá Mello (PMDB-PA); Rafael Trombini Sanguini (PSB-SP); Leandro Renato Monerato (PCO-SP); Cristiane de Sá Lemos (PMN-PI); Diogo de Almeida Espíndola (PSL-PE); Marco Antônio Barreto Júnior (PMN-PE), e Carlos Henrique Queiroz Costa (PSL-PE).