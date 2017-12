Viva o Gordo! Colunistas - ô, raça! - não sabem de nada, mas, quando reunidos pra bater papo, como aconteceu quinta-feira com todos nós aqui do Estadão, acaba que, lá pelas tantas, a observação de um se complementa com a impressão de outro para virar tema de artigo. Teve aquele que observou o seguinte: o talk show do Jô Soares, que ultimamente só é assunto pelas costas do Gordo, tem levado ao ar ótimas entrevistas. Que boa notícia, rapaz! "Ele voltou a se interessar pela conversa." A impressão que outro teve vendo A Cabra ou Quem é Sylvia? - no Teatro Vivo, com direção de Jô Soares - foi que "o espetáculo é tão impressionantemente bom, que deve estar repercutindo em tudo que ele faz na vida". Eu, que estava por ali só de orelha em pé, mal disfarçando minha síndrome da falta de assunto para a coluna do dia seguinte, achei que era hora de falar tudo isso pela frente do mestre. Pronto, falei! ALERTA MÁXIMO Atenção, senhores pais: Gerald Thomas está em São Paulo. Depois não digam que eu não avisei SÃO TEMPORÃO O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, ganhou apelido novo no Palácio do Planalto: São Marcos. Por conta da maneira descontrolada como partiu para o ataque ao PMDB Agenda positiva Tramita por baixo das mesas-redondas em Washington abaixo-assinado com a proposta de transformar o G-20 em G-21. O passo seguinte será convencer Nicolas Sarkozy a levar Carla Bruni na próxima reunião de cúpula do grupo. Pra ver se alegra um pouco o ambiente. Essa não! O goleiro Marcos, do Palmeiras, esclarece: não foi ele o doido que atacou sem qualquer razão o túmulo de Vicente Matheus no Cemitério Quarta Parada. Não faz o menor sentido se desculpar por isso, também! Quebra de rotina O fim do mundo está de malas prontas. Vai passar uns dias no Congo, até para dar um tempo de Wall Street. Volta logo! Voluntários da pátria O Exército da Salvação pode triplicar seu efetivo nas ruas, graças à nova garota-propaganda da instituição. O que tem de fã de Luisa Mell querendo se alistar na luta salvacionista é uma enormidade. Pule de 10 Quer apostar como Lula vai receber Cristiano Ronaldo em Brasília assim que a seleção portuguesa desembarcar por lá na segunda-feira? Os dois têm muito a conversar sobre a crise. Na ponta do lápis Michel Temer, presidente do PMDB, recebeu apoio do ministro Carlos Lupi para presidir a Câmara dos Deputados. Isso quer dizer o seguinte: nada! Rigorosamente, nada! Relaxa, vai!