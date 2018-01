Vocês já têm um Deus brasileiro, brinca papa argentino

Jamil Chade, a bordo do avião do papa, O Estado de S. Paulo

"Vocês não se conformam com nada". Foi assim que o papa Francisco respondeu quando questionado por brasileiros, durante o voo entre Roma e o Rio, sobre o fato de alguns "lamentarem" a nacionalidade argentina do pontífice. "Vocês querem tudo", brincou o papa. "Vocês já têm um Deus brasileiro, queriam um papa brasileiro também?". Menos de duas horas depois de decolar de Roma, sobrevoando o deserto do Sahara, o papa falou com a imprensa. De forma paciente, conversou com cada um, em uma das alas do avião.

Mas foi com os brasileiros que ele não perdeu o humor, chegando a levantar uma bandeira do Brasil dada a ele por um dos repórteres. A outro jornalista, ele ainda brincou. "Os argentinos dizem que eu sou argentino. E vocês, o que é que têm?". Antes que uma resposta fosse dada, ele emendou: "vocês tem a mim, também".

Sorridente e chegando a gargalhar com as piadas, o papa pediu desculpas por não dar entrevistas. "Eu não sei fazer isso", justificou. Mas fez questão de receber cada um dos jornalistas no voo da Alitalia. Uma repórter do México lembrou que ele havia deixado o conforto da primeira classe para se reunir com "os leões", em referência aos jornalistas. O papa assumiu a brincadeira. "Vocês não são os santos aos quais sou devoto", ironizou. "Mas esses leões não são tão ferozes", disse o argentino.

Durante a entrevista, Francisco também fez um alerta sobre o impacto da crise econômica e declarou que sua visita ao Brasil ocorre em "momento muito oportuno", em referência aos protestos registrados no País. Questionado sobre quem ganharia a Copa do Mundo de 2014, apenas olhou para o céu com o ar de suspense e deixando o resultado "nas mãos de Deus". O voo que leva o papa saiu de Roma às 11h51, horário local, e chegará às 16h no horário de Brasília. Há 105 pessoas a bordo.