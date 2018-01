Volks recorre e insiste na reintegração de posse Foi encaminhado ao juiz relator Roque Mesquita, do 1º Tribunal de Alçada Criminal, recurso da Volkswagen do Brasil reclamando o restabelecimento de liminar de reintegração de posse de um terreno de sua propriedade, em São Bernardo do Campo, invadido pelos sem-teto. A liminar foi suspensa dia 28 pelo próprio Roque Mesquita, em acolhimento de recursos dos invasores. O juiz relator tem o prazo de 15 dias úteis para se manifestar no recurso da Volks. Ele poderá reconsiderar sua decisão ou mantê-la. Nessa última hipótese, remeterá o processo à 3ª Câmara, para ser julgado, no mérito, por três juízes. Um julgamento de recurso dessa espécie demora mais de um mês e, até lá, os invasores teriam garantida a permanência no local.