Volkswagen - Preocupação em baixar o consumo A VW é uma das campeãs em atrações. O conversível Eos, que esteve no Salão de 2006, voltou para ficar. As vendas começam no fim do mês, com preço ao redor de R$ 170 mil. O motor é 2.0 turbo de 200cv. No primeiro trimestre de 2009 chegam o Passat CC, versão com estilo cupê do sedã, e o utilitário-esportivo Tiguan. A Pick-up Concept é a prévia da picape a ser feita na Argentina em 2009. Outra atração é a tecnologia Bluemotion, que consiste em retoques mecânicos e aerodinâmicos para gerar consumo até 15% menor. A novidade está exposta em versões 1.6 de Gol, Fox e Polo. Será lançada no último modelo, em dezembro. PICK-UP CONCEPT Hoje ainda é um conceito, mas no fim de 2009 será feita na Argentina e virá para o Brasil. Seu nome definitivo deve ser Robust SPACE UP! Versão familiar do compacto up!, o modelo é um estudo de 3,68m de comprimento e capacidade para quatro pessoas. O motor é traseiro TIGUAN Previsto para chegar ao mercado no 1º trimestre de 2009. O motor é 2.0 de 200cv. Sua dianteira inspirou a do ?nosso? Gol