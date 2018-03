Volta do feriadão congestiona Imigrantes ao meio-dia Por volta das 12 horas desta quarta-feira, os motoristas que retornam do litoral sul do Estado de São Paulo pela rodovia dos Imigrantes enfrentavam um congestionamento de quatro quilômetros no trecho de serra da via. Segundo a concessionária Ecovias, empresa que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, a lentidão está entre os Kms 56 e 52 da estrada. Devido à grande quantidade de veículos retornando à Capital, a Ecovias implantou, às 11h30, o sistema 4 X 6, quando os dois sentidos da rodovia dos Imigrantes estão sendo usados para a subida e os dois sentidos da Anchieta estão sendo utilizados para a descida ao litoral. Pela manhã Desde o início da manhã, o trânsito era lento na Imigrante em direção à capital paulista devido ao excesso de veículos. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a morosidade acontecia a partir do quilômetro 70, trecho da Baixada Santista, e na chegada a São Paulo, na altura do quilômetro 16. Não foram registrados acidentes graves em todo o sistema nas últimas horas.