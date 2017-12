Volta do rodízio de veículos será definida nesta terça-feira Nesta terça-feira, 10, a Prefeitura deve definir, junto com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), sobre a volta do rodízio de veículos. As comparações entre as médias para o mês e os índices registrados em julho deste ano serão usadas para definir sobre a volta do rodízio. A suspensão começou a vigorar no dia 2, mas em caráter experimental e poderia ser suspensa, dependendo do comportamento do trânsito. Na sexta-feira, 6, o índice de congestionamento bateu recorde à noite, com 210 quilômetros. Foi então agendada uma reunião para decidir se a proibição de circulação do centro expandido volta ou não. A volta à capital depois do feriadão, na noite de segunda-feira, 9, teve lentidão em alguns pontos. Mais da metade dos mais de 1 milhão de veículos que deixaram a cidade já tinham voltado no início da noite. O trânsito começou a ficar mais intenso a partir das 15 horas. Na semana passada, o trânsito ficou complicado todos os dias, mas os piores índices foram registrados na quarta-feira, 4, quando um caminhão tombado deixou a pista expressa da Marginal do Tietê bloqueada por seis horas. Na noite de quarta, a lentidão foi a segunda pior do ano, quando, às 19 horas, a cidade tinha 190 km de trânsito parado, horário que tem média de 82 quilômetros.