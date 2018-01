Voluntário vestido de palhaço é agredido em Uberaba

FRANCA - Um estudante de Direito foi agredido no fim de semana por estar fantasiado de palhaço em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Thiago Alves Pereira, de 31 anos, ou "Thiago Sorrisão", como é conhecido, diz que primeiro foi abordado dentro de um ônibus por um policial militar, que pediu que ele descesse do veículo e o questionou por estar fantasiado.

O rapaz, porém, convenceu o PM de que aquilo fazia parte de um trabalho voluntário para o qual estava a caminho, e pôde seguir no coletivo. Mas a partir de então, o problema foi com os demais passageiros, que ficaram revoltados com sua fantasia de palhaço. Um deles acabou agredindo o estudante.

Aparições. O caso foi registrado em ocorrência no plantão policial, e o agressor, um jovem de 19 anos, ouvido e liberado.

Em Uberaba, boatos circulam na internet envolvendo os chamados "palhaços assassinos", mas, segundo a polícia, não há registros de aparições como as que têm ocorrido nos Estados Unidos.