Voo 447: Air France quer relatório de segurança independente

A companhia aérea informou seus pilotos da revisão de segurança por escrito, afirmou a prota-voz da companhia Veronique Brachet nesta quinta-feira, 17. O painel será formado por um ainda indeterminado número de especialistas independentes em segurança no transporte aéreo "que irão observar todos os aspectos das nossas operações no que se relacionar à segurança", disse Brachet.

A composição do painel será conhecida nas próximas semanas e incluirá integrantes franceses e de outros países, disse.

Na carta aos pilotos, a Air France diz que a "falta de fatores claros para esse acidente significa que não podemos dizer com certeza que as medidas de segurança tomadas desde então respondem aos problemas apresentados."

A Air France vai usar as descobertas do painel "como base para o processo contínuo de melhora nas medidas de segurança", de acordo com a carta.