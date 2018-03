Voo 447: Destroços e óleo recolhidos do mar não são do avião

TV Estadão: Especialista fala sobre o acidente

Piloto viu clarão na rota do Voo 447, informa jornal espanhol

Governador do Rio cobra responsabilidades da Air France e da Airbus

De acordo com o comandante do Decea, as manchas de óleo localizadas ao norte da ilha de Fernando de Noronha, a uma distância de aproximadamente 700 quilômetros do arquipélago, também não pertencem a aeronave francesa. "Descartamos esta possibilidade em função da quantidade de óleo encontrada. Num avião, esta quantidade não passa de 50 litros em cada motor. Mas as manchas que encontramos são bem maiores do que esta quantidade poderia provocar", destacou.